Лето 2026: будет ли в Украине экстремальная жара

Центр прогнозирования климата NOAA предупредил, что из-за вероятности возникновения мощного природного явления Эль-Ниньо летом 2026-го могут фиксировать беспрецедентные температурные аномалии во всем мире и в Украине.

Накроет ли Украину аномальное тепло и каким будет лето, рассказала синоптикиня, кандидат географических наук Вера Балабух в интервью «Телеграфу».

По ее словам, пока сказать невозможно, насколько могут быть беспрецедентны аномалии температуры в отдельные дни.

Ожидается, что аномалии средней за лето температура воздуха в Украине могут составлять 1-2°С. При этом ожидается, что самыми большими они будут в северных и северо-восточных областях Украины», — подчеркнула синоптика.

Балабух подчеркнула, что исходя из нынешних тенденций, а также анализируя температуру воздуха во время явления Эль-Ниньо, «можно ожидать волны жары и этим летом в Украине, как и в предыдущие годы».

Такие процессы обуславливают значительные аномалии температуры воздуха. Они наблюдаются в течение всего года, но зимой и летом отмечается наибольший рост повторяемости, продолжительности и интенсивности тепла. Это привело к существенному повышению температуры воздуха в эти сезоны», — объяснила Вера Балабух.

Синоптики не говорит, что с большой заранее невозможно прогнозировать, какой именно будет температура воздуха летом. Ее значение можно спрогнозировать только через несколько суток.

Впрочем, согласно расчетам мировых прогностических центров, в течение лета средняя за месяц температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше современной климатической нормы.

«Что касается осадков, то, к сожалению, такие прогнозы не позволяют сказать, как они будут распределяться в течение сезона. Если, например, в каком-то пункте за один дождь выпадет 3,5 месячных норм осадков и это будет единственный дождь за лето, то количество осадков будет выше нормы, хотя на самом деле будет наблюдаться сильная засуха», — отметила она.

Заметим, Эль-Ниньо и Ла-Нинья — это периодические климатические явления в тропической части Тихого океана, которые возникают раз в несколько лет и оказывают существенное влияние на погоду в мире.

