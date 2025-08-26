Лето еще задержится в Украине: синоптик рассказала, когда потеплеет

Лето / © iStock

В Украине в конце августа сохраняется теплая и преимущественно сухая погода. Страна завершает лето среди самых жарких регионов Европы, а кратковременные волны прохлады отступают, позволяя летней температуре удерживаться на высоком уровне.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По данным синоптиков, 27 августа в большинстве регионов Украины ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Осадки маловероятны, лишь на Черниговщине местами возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха днем в северных областях прогнозируется на уровне +19…+22°C, в центральных и южных регионах — +22…+27°C.

В Киеве 27 августа ожидается сухая и теплая погода, дневная температура будет достигать +22°C.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что волна раннего похолодания уже отступает, поэтому украинцы еще могут наслаждаться летней жарой. По ее словам, во второй половине недели температура воздуха еще повысится, а солнечная погода сохранится.

По ее словам, в конце августа Украина входит в число самых жарких стран Европы, а кратковременные похолодания не будут иметь существенного влияния на общий летний температурный режим.

Напомним, ранее мы писали о том, что на юге, в центре и в юго-восточных областях Украины в сентябре будет преобладать летняя погода. Впрочем, на западе страны будет значительно прохладнее.