Лето этого года оказалось самым жарким в Европе за всю историю наблюдений

В этом году было самое жаркое лето и самый жаркий август.

Лето 2022 года оказалось самым жарким в Европе за все время наблюдений.

Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Средняя температура достигла 0,4 градуса выше, чем летом 2021 года.

Август также стал самым жарким за все время наблюдений. Он превзошел август 2018 года на 0,8 градуса.

инфографика/World Meteorological Organization

Во всем мире это был третий самый теплый август за всю историю наблюдений.

Напомним, в Киеве 27 августа впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +24,6°С, что на 0,2°С выше рекордного значения температуры в этот день 1943 года.

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