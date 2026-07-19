Лето готовит новый сюрприз: часть Украины накроет ненастье, в других регионах будет до +34

Погода по областям / © ТСН

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Синоптики предупредили, какие области накроет ненастье уже 20 июля. Именно в начале новой недели украинцев ожидает неустойчивая погода.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

В понедельник, 20 июля, большинство областей покроют кратковременные дожди и грозы, а в отдельных регионах возможны град и шквалы. В то же время, на юго-востоке сохранится настоящая летняя жара — температура будет подниматься до +34 градусов.

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Дождливая погода будет продолжаться

По информации синоптиков, пришедший с запада атмосферный фронт будет постепенно ослабевать, однако дожди еще будут охватывать значительную часть страны.

В дальнейшем зона осадков будет смещаться:

21 июля — дожди прогнозируют преимущественно в центральных областях;

22 июля — осадки переместятся на север, юг и восток;

23 июля — кратковременные грозы возможны в большинстве регионов;

после 24 июля погода станет преимущественно сухой, а к концу недели температура несколько снизится.

Прогноз погоды на сутки 20 июля на территории Киевщины и Киева. / © Укргидрометцентр

Киевщина: грозы, град и шквалы

Наиболее неспокойная погода будет на Киевщине. Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый).

Ночью местами ожидаются сильные дожди, днем возможны грозы, град и шквалы 15–20 м/с. Температура воздуха будет +16…+21° ночью и +25…+30° днем, в Киеве — +19…+21° и +27…+29°.

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Синоптики предупреждают, что ненастье может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Запад Украины: прохладнее и дожди

В западных областях температура будет ниже, чем на остальной территории страны.

Львовщина

Ночью и утром прогнозируется кратковременные дожди и грозы, днем существенных осадков не ожидается. Температура будет держаться умеренная. В области — +11… +16 ° ночью, +22… +27 ° днем, а во Львове — +13… +15 ° ночью, +23… +25 ° днем.

Черновицкая область

Ночью и утром возможен туман, днем кратковременный дождь и грозы.

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Черновцы: +17…+19° ночью, +26…+28° днем;

область: +14…+19°, в горах +9…+14°, днем +21…+26°.

Юг: Одесса без осадков

В Одесской области синоптики прогнозируют более спокойную погоду. В Одессе 20 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха будет составлять +21…+29°.

Центр и восток: жара до +31 градуса

В центральных и восточных областях сохранится жаркая погода.

Днепр

ночью — около +19°;

днем — до +30°.

Запорожье

ночью — +20 °;

днем — до +31°.

Север: тепло, но без сильной жары

20 июля в регионе прогнозируют температуру +14…+28°. По общему прогнозу Гидрометцентра, в регионе также возможны кратковременные дожди и грозы.

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Какая будет температура в течение недели

По данным синоптиков, в течение недели температура в большинстве областей будет составлять:

ночью +14…+20°;

днем +24…+30°.

На юго-востоке страны местами будет до +34°, тогда как на западе и севере прохладнее: +19…+25°.

Отметим, что в конце недели в Украине ожидается небольшое понижение температуры: днем преимущественно +21…+28°, а на юго-востоке — до +32°.

Ранее также говорилось, что в большинстве областей Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий.

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Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы и сильные ливни.

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