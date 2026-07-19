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Лето готовит новый сюрприз: часть Украины накроет ненастье, в других регионах будет до +34
Погода в Украине резко меняется — в части областей прогнозируют сильные дожди и грозы, а на юго-востоке температура поднимется до +34 градусов.
Синоптики предупредили, какие области накроет ненастье уже 20 июля. Именно в начале новой недели украинцев ожидает неустойчивая погода.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
В понедельник, 20 июля, большинство областей покроют кратковременные дожди и грозы, а в отдельных регионах возможны град и шквалы. В то же время, на юго-востоке сохранится настоящая летняя жара — температура будет подниматься до +34 градусов.
Дождливая погода будет продолжаться
По информации синоптиков, пришедший с запада атмосферный фронт будет постепенно ослабевать, однако дожди еще будут охватывать значительную часть страны.
В дальнейшем зона осадков будет смещаться:
21 июля — дожди прогнозируют преимущественно в центральных областях;
22 июля — осадки переместятся на север, юг и восток;
23 июля — кратковременные грозы возможны в большинстве регионов;
после 24 июля погода станет преимущественно сухой, а к концу недели температура несколько снизится.
Киевщина: грозы, град и шквалы
Наиболее неспокойная погода будет на Киевщине. Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый).
Ночью местами ожидаются сильные дожди, днем возможны грозы, град и шквалы 15–20 м/с. Температура воздуха будет +16…+21° ночью и +25…+30° днем, в Киеве — +19…+21° и +27…+29°.
Синоптики предупреждают, что ненастье может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.
Запад Украины: прохладнее и дожди
В западных областях температура будет ниже, чем на остальной территории страны.
Львовщина
Ночью и утром прогнозируется кратковременные дожди и грозы, днем существенных осадков не ожидается. Температура будет держаться умеренная. В области — +11… +16 ° ночью, +22… +27 ° днем, а во Львове — +13… +15 ° ночью, +23… +25 ° днем.
Черновицкая область
Ночью и утром возможен туман, днем кратковременный дождь и грозы.
Черновцы: +17…+19° ночью, +26…+28° днем;
область: +14…+19°, в горах +9…+14°, днем +21…+26°.
Юг: Одесса без осадков
В Одесской области синоптики прогнозируют более спокойную погоду. В Одессе 20 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Температура воздуха будет составлять +21…+29°.
Центр и восток: жара до +31 градуса
В центральных и восточных областях сохранится жаркая погода.
Днепр
ночью — около +19°;
днем — до +30°.
Запорожье
ночью — +20 °;
днем — до +31°.
Север: тепло, но без сильной жары
20 июля в регионе прогнозируют температуру +14…+28°. По общему прогнозу Гидрометцентра, в регионе также возможны кратковременные дожди и грозы.
Какая будет температура в течение недели
По данным синоптиков, в течение недели температура в большинстве областей будет составлять:
ночью +14…+20°;
днем +24…+30°.
На юго-востоке страны местами будет до +34°, тогда как на западе и севере прохладнее: +19…+25°.
Отметим, что в конце недели в Украине ожидается небольшое понижение температуры: днем преимущественно +21…+28°, а на юго-востоке — до +32°.
Ранее также говорилось, что в большинстве областей Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий.
Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы и сильные ливни.