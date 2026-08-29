Лето хлопнет дверью: синоптики предупредили украинцев о прихотях погоды 30 августа

В предпоследний день лета синоптики прогнозируют жару, грозы и густые туманы. / © Unsplash

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В воскресенье, 30 августа, в большинстве западных и северных областей Украины, а также в Винницкой и Черкасской области прогнозируются кратковременные дожди. На остальной территории нашего государства будет сохраняться спокойная погода без осадков с переменной облачностью и комфортным юго-западным ветром.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Киев

В столице и Киевской области воскресенье пройдет с переменной облачностью. Ночью осадков не предполагается, однако днем жителям следует подготовиться к кратковременному дождю, который может сопровождаться грохотом грома.

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Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночная температура в регионе будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем столбики термометров покажут 22-27 градусов, а в Киеве воздух прогреется до 24-26 градусов.

Львов

На территории Львовщины облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночью и утром дороги окутает густой туман с видимостью от 200 до 500 метров, из-за чего объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Как предупреждает Львовский региональный центр гидрометеорологии, в регионе также будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность 4-го и 5-го классов. Погодные условия будут способствовать быстрому распространению огня в экосистемах при открытом источнике возгорания, поэтому специалисты призывают к осторожности.

Температурный фон ночью по области составит 10-15 градусов, а днем воздух прогреется до 24-29 градусов тепла. Непосредственно во Львове в ночные часы будет 11-13 градусов, в то время как днем термометры покажут вполне комфортные 26-28 градусов выше нуля.

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Днепр

Жителям Днепропетровщины синоптики прогнозируют малооблачную и сухую погоду без осадков на протяжении всех суток. Северо-восточный ветер будет дуть с умеренной скоростью от 5 до 10 метров в секунду, не создавая дискомфорт во время пребывания на улице.

Этот прогноз подтверждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии. Температура воздуха по области будет колебаться ночью в пределах 11-16 градусов, а днем столбики термометров стремительно поднимутся до 25-30 градусов тепла (в самом Днепре ожидается 27-29 градусов).

Харьков

Последние дни августа принесут в Харьковскую переменную облачность без атмосферных осадков. Юго-восточный ветер будет иметь скорость 5-10 метров в секунду, обеспечивая легкую циркуляцию теплого воздуха.

Подробную информацию о погодных условиях предоставляет Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Специалисты отмечают, что температурный режим по области составит 11-16 градусов ночью и жаркие 25-30 градусов в дневные часы.

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Непосредственно в областном центре ночная температура будет держаться на уровне 12-14 градусов тепла. Днем харьковчанам следует готовиться к летней жаре, ведь воздух прогреется до 27-29 градусов выше нуля.

Отдельно спасатели и синоптики отмечают сохранение чрезвычайной пожарной опасности пятого класса в лесах области. Граждан упорно просят избегать разведения костров и быть максимально осторожными во время пребывания на природе.

Одесса

Вдоль побережья Черного моря и по территории Одесской области будет сохраняться переменная облачность без существенных осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а на море будет наблюдаться легкое волнение без угрозы шторма.

Как отмечает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ночная температура воздуха в регионе будет колебаться от 15 до 20 градусов, а днем солнце прогреет атмосферу до 26-31 градусов (в Одессе ожидается 26-28 градусов тепла).

Температура морской воды будет оставаться очень комфортной для купания и составит 21-22 градуса. В то же время, синоптики предупреждают о высокой вероятности возникновения пожаров в экосистемах области, за исключением северных районов, где риск оценивается как относительно низкий.

Кропивницкий

В Кировоградской области пятница обещает быть теплой и сухой с переменной облачностью. Существенных осадков специалисты не предполагают, а теплый южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Такой прогноз публикует Кировоградский областной центр гидрометеорологии. Температура по области ночью будет 12-17 градусов, днем воздух прогреется до 24-29 градусов, а в самом Кропивницком термометры покажут 26-28 градусов тепла.

Винница

Винницкая область окажется под влиянием облачной погоды с прояснениями. Как в областном центре, так и по всей территории региона ожидаются кратковременные дожди, а иногда даже могут прогреметь августовские грозы.

Соответствующую информацию приводит Винницкий областной центр гидрометеорологии. Южный ветер будет несколько порывистым и будет достигать скорости от 7 до 12 метров в секунду.

Температурные показатели ночью по области будут колебаться от 13 до 18 градусов, а днем столбики термометров покажут 22-27 градусов выше нуля. Непосредственно в Виннице ночью прогнозируют 14-16 градусов, в то время как днем температура воздуха будет составлять комфортные 24-26 градусов.

Ивано-Франковск

Жителям Прикарпатья стоит захватить зонтики, ведь по городу и области прогнозируют переменную облачность с небольшими дождями и местными грозами. Юго-западный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, обеспечивая атмосферную свежесть.

Эти данные обнародовал Ивано-Франковский областной центр гидрометеорологии. Ночью температура воздуха на равнинах будет составлять 9-14 градусов (в горах также 9-14°), днем столбики термометров поднимутся до 23-28 градусов (на высокогорье 17-22°), а в самом областном центре ожидается 25-27 градусов тепла.

Херсон

В Херсонской области конец рабочей недели отметится переменной облачностью без намеков на дождь. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, разгоняя остатки приятной ночной прохлады.

Подробный прогноз погоды передает Херсонский областной центр по гидрометеорологии. По данным местных синоптиков, ночная температура по области будет держаться в комфортных пределах 14-19 градусов тепла.

Днем южное солнце безжалостно прогреет воздух, и столбики термометров в регионе стремительно взлетят до отметок 27-32 градуса выше нуля. Такая погода идеально подойдет для тех, кто любит настоящий летний зной.

В самом Херсоне ночью ожидается около 15-17 градусов, а днем воздух раскалится до 29-31 градуса. Врачи советуют жителям прятаться от прямого солнца и пить больше обычной чистой воды.

Житомир

На территории Житомирской области будет доминировать переменная облачность. В ночные часы ожидается умеренный кратковременный дождь, который днем местами сменится на небольшие осадки с громкими грозами.

Такой прогноз дает Житомирский областной центр по гидрометеорологии. Температура воздуха по области ночью будет составлять 11-16 градусов, днем поднимется до 22-27 градусов, а непосредственно в городе термометры зафиксируют 24-26 градусов выше нуля.

Хмельницкий

Жителей Хмельницкой области ожидает облачная погода с периодическими прояснениями. Ночью кратковременный дождь, который продлится днем в виде небольших осадков, а в отдельных районах возможны летние грозы.

Эти метеорологические данные обнародует Хмельницкий областной центр гидрометеорологии. Ветер будет преобладать на южном направлении со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температурный фон в регионе ночью будет держаться на уровне 12-17 градусов тепла, а в дневные часы столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов. В Хмельницком ночью ожидается 13-15 градусов, днем вполне приятные 24-26 градусов.

Черновцы

На Буковине 30 августа отмечается переменной облачностью и периодическими короткими дождями, которые будут сопровождаться грохотом грома. Ветер будет дуть с южной четверти с умеренной скоростью 5-10 метров в секунду.

Об этом сообщает Черновицкий областной центр по гидрометеорологии. Температура ночью будет 12-17 градусов (в горах 7-12°), днем воздух прогреется до 23-28 градусов, а непосредственно в Черновцах ожидается 26-28 градусов выше нуля.

Полтава

До конца текущей недели характер погоды на Полтавщине будет определять поле повышенного давления, что гарантирует отсутствие осадков. Температурный режим будет постепенно повышаться, сохраняя стабильное летнее тепло.

Соответствующий прогноз размещает Полтавский областной центр по гидрометеорологии. В пятницу ожидается переменная облачность, восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а также ночная температура на уровне 12-17 градусов (днем 23-28 градусов).

Специалисты особо подчеркивают, что в результате сухой и теплой погоды в области будет наблюдаться очень высокий уровень пожарной опасности. Граждан призывают быть сознательными и не провоцировать возгорание сухостоя или лесных массивов.

Ужгород

Закарпатская область в пятницу встретит переменную облачность с локальными осадками, ведь синоптики прогнозируют сохранение нестабильной атмосферы после сильных ливней и шквалов. Ветер будет умеренным, однако во время гроз возможны резкие и опасные порывы до 15-20 метров в секунду.

Общий прогноз погоды передает Закарпатский областной центр гидрометеорологии. Общенациональные метеорологические данные свидетельствуют, что днем воздух на территории Закарпатья прогреется до жарких 30 градусов, тогда как ночные температуры будут традиционно колебаться в пределах 13-18 градусов тепла.

Тернополь

На территории Тернопольщины 30 августа облачно с прояснениями, однако существенных осадков синоптики не предусматривают. Юго-восточный ветер будет лёгким и приятным, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Официальную информацию о погодных условиях обнародовал Тернопольский областной центр гидрометеорологии. Специалисты отмечают, что в настоящее время в регионе отсутствует уровень метеорологической опасности, маркируемый зеленым цветом.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. Днем солнечные лучи прогреют атмосферу до показателей 24-29 градусов выше нуля.

В самом Тернополе температурные качели будут менее ощутимы: ночью ожидается 13-15 градусов, а в дневные часы столбики термометров покажут 27-29 градусов. Горожане смогут безопасно насладиться отличным завершением летнего сезона.

Сумы

Погода в Сумской области продолжает определять поле повышенного атмосферного давления, что принесет переменную облачность без существенных осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Свой прогноз публикует Сумской областной центр гидрометеорологии. Температура воздуха по области ночью будет составлять 9-14 градусов (в Сумах 11-13°), днем столбики термометров поднимутся до 23-28 градусов (в городе 26-28°), при этом в регионе будет строго сохраняться чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Луцк

Волынь окажется под влиянием переменных облачностей с небольшими ночными дождями и локальными грозами. Впрочем, днем осадки полностью прекратятся, а ночью и утром местами возможен слабый и безопасный туман.

Данные о погоде разместил Волынский областной центр гидрометеорологии. Ветер будет юго-западным, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, что придаст ощутимую свежесть после дождя.

Температура по области ночью будет держаться в пределах 9-14 градусов, а днем воздух прогреется до 23-28 градусов (в Луцке ожидается 11-13° ночью и 25-27° днем). Отдельно синоптики порадовали отдыхающих информацией о температуре воды: в реке Стыри она составляет +18 градусов, а в озере Свитязь - +15 градусов.

Ровно

В Ровенской области последний рабочий день лета пройдет с переменной облачностью и ночными небольшими дождями. Днем небо прояснится, осадков не ожидается, хотя утренние часы могут встретить водителей небольшим туманом.

Метеорологическую картину объясняет Ровенский областной центр гидрометеорологии. Юго-западный ветер будет достигать скорости 5-10 метров в секунду, а столбики термометров покажут 10-15 градусов ночью и 23-28 градусов тепла днем (непосредственно в Ровно днем ожидается 26-28 градусов).

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