Лето и не «светит»: Украину накрывает сильное похолодание, синоптики назвали точную дату

Синоптики предупреждают о шквалах, ливнях и резком похолодании в Украине / © ТСН

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Вближайшие дни в Украине ожидается резкое изменение погоды из-за прихода мощного атмосферного фронта. Летняя жара начнет отступать под давлением дождей, гроз и сильного похолодания, которое первыми почувствуют жители западных областей.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 12 июня Украину пересечет атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы, шквалы, местами град и сильные ливни. На западе страны резко похолодает до +11…+15 градусов тепла, тогда как на востоке сохранится жара до +27…+30 градусов тепла.

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© Наталия Диденко / Facebook

В большинстве других регионов дневная температура составит +24…+28 градусов.

В Киеве в эту пятницу также ожидается гроза и вероятный сильный дождь, а температура воздуха снизится до +24 градусов. На выходных прохладная погода распространится на большую часть территории Украины, понизив температуру еще на несколько градусов.

Метеоролог и кандидат географических наук Игорь Кибальчич также предупреждает о значительном ухудшении погоды в Украине. В течение 11–13 июня жара сменится похолоданием, дождями с грозами, порывистым ветром и местами градом.

По словам синоптика, понижение температуры начнётся с западных регионов. Ночью по стране ожидается +12…+18, а днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов выше нуля. Лишь в восточных и южных областях еще сохранится жара до +28…+33 градусов тепла.

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В Украинском гидрометцентре прогнозируют 12 июня облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ветер будет юго-восточный, на западе страны — северо-западный, и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 12 июня / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что в пятницу в стране ожидается значительное ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлен первый (желтый) уровень опасности. Ухудшение погоды может затруднить движение транспорта, а также работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

В западных областях, кроме Волынской, ночью пройдут сильные дожди, которые днем сменятся умеренными осадками, местами с грозами. Температура воздуха в этом регионе ночью составит +9…+14 градусов тепла, а днем не поднимется выше отметки +20 градусов тепла.

На остальной территории Украины ночь пройдет без осадков, однако днем ожидаются умеренные дожди и грозы, которые в отдельных районах будут сопровождаться градом и порывами ветра до 15–20 м/с. Однако в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях днем прогнозируются сильные ливни.

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Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 12 июня / © Укргидрометцентр

Ночная температура в этих регионах будет колебаться в пределах +13…+18 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов тепла, и только в Житомирской и Винницкой областях будет прохладнее — от +17 до +22 градусов тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области 12 июня ожидается резкое ухудшение погоды, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о возможных сбоях в работе общественного транспорта, строительных и энергетических предприятий.

Синоптики предупреждают о непогоде в Киевской области 12 июня / © Укргидрометцентр

В течение суток будет облачно с прояснениями. Если ночью осадков не ожидается, то днём пройдут сильные дожди с грозами, а в отдельных районах возможны порывы ветра до 15–20 м/с и град.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с.

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Ночная температура в области составит от +13 до +18 градусов тепла, а дневная поднимется до +24…+29 градусов выше нуля. В столице будет немного теплее: ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов тепла.

Погода во Львове

12 июня в Львовской области погоду будет определять влияние высотной впадины, сообщают в областном гидрометцентре.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днём по всей территории пройдут кратковременные дожди, днём местами с грозами. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём воздух прогреется до +19 градусов тепла.

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Во Львове ночью температура составит от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов тепла.

Погода в Одессе

В пятницу, 12 июня, в Одессе и области ожидается переменная облачность. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а на дорогах региона местами возможна утренняя дымка с видимостью 1–2 км. Однако уже во второй половине дня погода ухудшится: пройдут кратковременные дожди (в области местами сильные) с грозами.

Южный ветер сменится на северо-западный со скоростью 9–14 м/с, а во время грозы возможны шквалы до 15–20 м/с.

В Одессе ночью синоптики прогнозируют от +16 до +18 градусов тепла, днём воздух прогреется до +23…+25 градусов выше нуля, а температура морской воды составит от +18…+19 градусов тепла.

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По области ночью ожидается от +14 до +19 градусов тепла, днём столбики термометров покажут +23…+28 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 12 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет переменного направления и дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днём воздух прогреется до +26–+31 градуса тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +28 до +30 градусов тепла.

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Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 12 июня будет облачная погода. Если ночью синоптики не прогнозируют осадков, то днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +13 до +18 градусов тепла;

днем от +26 до +31 градуса тепла.

В городе Днепр температура воздуха будет колебаться:

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ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днем от +27 до +29 градусов выше нуля.

Напомним, что 11 июня в Украине разразилась непогода. В некоторых областях выпал огромный град и прошел сильный ливень, а порывистый ветер повалил заборы и деревья на автомобили.

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