Лето набирает обороты: синоптики назвали точную дату, когда в Украину вернётся жара

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В ближайшие дни погода в Украине будет теплой, однако в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, грозы, а местами даже град и сильный ветер. В то же время синоптики прогнозируют, что этот период прохлады и непогоды будет недолгим, ведь уже со второй половины недели лето снова начнёт набирать обороты, и в страну вернётся сильная жара.

Подробный прогноз погоды в Украине на 14 июля — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

С 17 по 20 июля в Украину вернётся сильная жара, прогнозирует метеоролог Игорь Кибальчич. В дневные часы температура будет достигать +28…+33 градусов выше нуля, а на юге и в Донбассе местами нагреется до +34…+36 градусов тепла. Ночью ожидается от +15 до +22 градусов выше нуля.

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Несмотря на жару и умеренный ветер, 19–20 июля в западных и северо-западных областях пройдут грозы с градом и шквалами. На остальной территории будет сухо, однако в юго-восточных регионах из-за высоких температур существенно возрастет риск лесных пожаров.

Как отмечает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, в период с 13 по 15 июля прекратится адвекция прохладного воздуха, ветер стихнет, поэтому станет комфортнее и теплее. Однако в дневные часы будут формироваться «грозовые очаги с кратковременными дождями, местами с градом и шквалами».

Виталий Постригань описывает эту погоду как «без резких перемен, но и без полной идиллии»: ночью ожидается +13…+18 градусов тепла, а днём — «комфортные 23–28». Однако со второй половины рабочей недели, ориентировочно с 16 июля.

«Со второй половины рабочей недели, ориентировочно с 16 июля, жара вернётся, а дожди постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью повысится до 16–21°, а днём — до 26–31°», — отметил метеоролог.

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Синоптик также отмечает, что атмосферная обстановка готовится к стабилизации, поэтому лето вновь наберет обороты.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 14 июля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Практически по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, причем нестабильная погода начнётся ещё ночью на Правобережье, а днём распространится на остальные регионы. Лишь в южных и восточных областях ночь пройдет без осадков. В связи с этим в Украине 14 июля объявлен первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических предприятий», — предупреждают в Укргидрометцентре.

В Украине 14 июля объявлен первый уровень опасности — желтый / © Укргидрометцентр

Кроме того, ночью и утром жителям Закарпатья и Карпат следует быть внимательными из-за местами густого тумана. Ветер в течение суток будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Синоптики прогнозируют умеренную прохладу ночью на уровне от +14 до +19 градусов тепла, а днем воздух прогреется до комфортных +23…+28 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 14 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 14 июля будет облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ожидаются кратковременные дожди и грозы; в связи с этим в области объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о непогоде в Киевской области 14 июля / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается от +17 до +19 градусов тепла, днём столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Синоптическая обстановка в регионе будет определяться прохождением атмосферных фронтов с севера, поэтому 14 июля во Львовской области и городе Львове ожидается облачная погода с прояснениями. В течение суток пройдут кратковременные дожди, а утром возможен слабый туман.

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Ветер будет преимущественно северо-западным и будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха в пределах области ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, а днём поднимется до +23…+28 градусов тепла.

Прямо во Львове ночные температуры будут колебаться в пределах от +13 до +15 градусов тепла, а дневные достигнут +25…+27 градусов тепла.

Вместе с тем метеорологи объявили предупреждение об опасных явлениях: на территории Львова и области ожидаются грозы. В связи с этим в регионе введен первый (желтый) уровень опасности, поэтому жителям следует проявлять осторожность при нахождении на улице.

Синоптики предупреждают о непогоде во Львовской области 14 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

В Харьковской области 14 июля будет облачно с прояснениями. Как на территории области, так и в самом Харькове ночь пройдет без значительных осадков, однако к утру ожидается слабый туман. В дневные часы погода изменится — пройдут кратковременные дожди. Ветер в течение суток будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

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Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, а днём столбики термометров покажут умеренные +23…+28 градусов тепла. В Харькове ночные показатели составят от +14 до +16 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +25…+27 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают об опасных явлениях: днем в городе и области ожидается гроза. В связи с этим объявлен первый (желтый) уровень опасности, поэтому жителям региона следует быть внимательными во время пребывания на улице.

Синоптики предупреждают о грозах в Харьковской области 14 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 14 июля будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём местами ожидаются порывы до 15–20 м/с. Температура ночью по области будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

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В Одессе температура воздуха ночью составит от +17 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

Температура морской воды будет колебаться в пределах от +19 до +20 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 14 июля будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10, днём местами ожидаются шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +14 до +19 градусов тепла;

днём местами ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр температура воздуха составит:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днём от +24 до +26 градусов тепла.

Ранее специалисты рассказали, как спасти огород во время сильной жары.

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