Лето открытий: как BROCARD меняет представление о красоте

Реклама

Сеть дарит сразу три ярких открытия в столице, каждое из которых имеет свой уникальный характер и настроение.

BROCARD Niche Bar: когда аромат – это искусство

Первыми появились BROCARD Niche Bar – в ТРЦ Gulliver и Lavina Mall. Это камерные пространства, где главная роль – у нишевой парфюмерии. Здесь нет спешки, зато есть время почувствовать, услышать, влюбиться. В каждом бутике собраны редкие композиции, которых обычно не найти в классическом ритейле. Это не просто духи, а впечатления во флаконах: глубокие, эмоциональные, иногда провокационные. Для тех, кто давно ищет что-то настоящее – это идеальная возможность открыть новые ароматы в спокойной, вдохновляющей атмосфере.

Реклама

Здесь можно получить консультацию настоящих парфюмерных экспертов и почувствовать аромат как историю, которая раскрывается постепенно – в нотах, образах и смыслах.

Это место для тех, кто устал от массового и хочет найти собственный парфюмерный почерк.

В августе – открытие флагмана нового формата: BROCARD Beauty Garden

Главная премьера сезона – ещё впереди. В конце лета откроется BROCARD Beauty Garden в ТРЦ Respublika Park – пространство площадью более 1700 м², созданное для исследования себя через красоту. Это новый концепт – более «молодой» и эмоциональный, с современным дизайном, новыми категориями товаров (аптечная косметика, БАДы, sexual wellness, аксессуары), а также эксклюзивными сервисами.

Здесь будет всё – от персонального подбора аромата с «Парфюмерным сомелье» до бесплатной диагностики кожи и волос. И главное – еженедельные активности для клиентов, которые точно не дадут заскучать: beauty-знакомства, экспресс-уходы, презентации новинок и вдохновение в каждом шаге.

Реклама

Это не просто бьюти-магазин – это зона опыта, где можно подобрать аромат под себя, текстуру под настроение, ритуал под ритм жизни.

«Мы хотим, чтобы каждый покупатель чувствовал себя желанным. Именно поэтому мы перестроили не только интерьер, но и подход к сервису», – объясняет Елена Лада, директор по стратегическому развитию BROCARD.

Это лето в BROCARD – о новом опыте, другом взгляде на привычное и красоту, которую не нужно придумывать. Ее просто нужно ощутить.