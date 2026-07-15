Лето возвращается с новой силой: где и когда в Украине температура поднимется до +36 — подробный прогноз

В Украине в ближайшие дни будет жарко / © pexels.com

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В четверг, 16 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и тёплая погода с температурой в пределах +25…+30 градусов, и только на юго-востоке и в Карпатах днём возможны кратковременные дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 16 июля в Украине значительные осадки маловероятны. По словам специалиста, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +25 до +30 градусов, а в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет несколько прохладнее — от +23 до +27 градусов тепла.

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В столице 16 июля будет тепло, а столбики термометров будут показывать от +26 до +27 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что с 17 по 20 июля в Украину вернется сильная жара. Метеоролог прогнозирует днем +28…+33 градусов тепла, а на юге и в Донбассе — местами до +34…+36 градусов тепла (ночью будет +15…+22).

19–20 июля в западных и северо-западных областях пройдут грозы с градом и шквалами, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода. Из-за высоких температур на юго-востоке существенно возрастет угроза лесных пожаров.

В Украинском гидрометцентре 16 июля прогнозируют спокойную погоду, в большинстве областей без осадков. Однако в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке страны днём местами возможен кратковременный дождь с грозами.

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«Несмотря на северо-западный ветер, температура будет достигать довольно комфортных значений, создавая ощущение приятного тепла», — отмечают метеорологи.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

Погода в Украине 16 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 16 июля будет облачно и без осадков. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +18 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +28 до +30 градусов тепла.

Погода во Львове

16 июля во Львовской области погодубудет определять область повышенного атмосферного давления. В целом в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +27 до +32 градусов тепла.

Во Львове температура ночью составит от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +28 до +30 градусов тепла.

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Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 16 июля будет облачно. Если ночь пройдет без осадков, то днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха будет колебаться:

ночью от +15 до +20 градусов тепла;

днём от +26 до +31 градуса тепла;

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

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Ночью от +17 до +19 градусов тепла;

днём от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 16 июля ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, днём ожидается от +28 до +33 градусов тепла.

В Одессе ночью температура составит +20…+22 градуса тепла, а днём воздух прогреется до +28…+30 градусов тепла.

Температура морской воды будет колебаться от +20 до +21 градуса тепла.

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Погода в Харькове

В Харьковской области 16 июля будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказала, какую погоду ожидать в Украине до конца недели.

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