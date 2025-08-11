ТСН в социальных сетях

Украина
27
1 мин

Лето возвращается в Украину: синоптик назвала даты, когда погода резко изменится

Синоптик предупреждает, что в Украину возвращается летняя жара.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода в Украине

Погода в Украине / © Associated Press

В течение этой недели погода в Украине значительно изменится: на смену скандинавской прохладе придет жара из Западной Европы.

Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха пишет NV.

Прохлада и дожди

В ближайшие два дня в Украине еще будет ощущаться прохлада, которую принес циклон из Скандинавии. Особенно свежими будут ночи — температура будет опускаться до +9…+15°C (на юге и юго-востоке до +14…+20°C).

Днем в большинстве областей столбики термометров будут показывать +20…+25°C, а в некоторых регионах центра, юга и Закарпатья — до +29°C. В Харьковской и Луганщине 12 августа возможны кратковременные дожди.

Возвращение жары

Уже со второй половины недели погоду в Украине определят мощный антициклон из Западной Европы. Он принесет сухую и жаркую погоду.

После 13 августа температура воздуха вырастет на 2-5 градусов. На юге страны ожидается до +34°C. Этот антициклон будет властвовать по меньшей мере до начала следующей недели.

Погода в Киеве

  • 12 августа: ночью +12…+15°C, днем +22…+24°C.

  • 13-14 августа: днем температура поднимется до +26°C.

  • 15-16 августа: днем ожидается жара до +26…+28°C, а ночью будет около +15°C.

В течение всей недели в столице и области осадков не ожидается.

Напомним, во вторник, 12 августа, в Украине ожидается сухая солнечная погода. Воздух еще не успеет хорошо прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным.

