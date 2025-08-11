- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Лето возвращается в Украину: синоптик назвала даты, когда погода резко изменится
Синоптик предупреждает, что в Украину возвращается летняя жара.
В течение этой недели погода в Украине значительно изменится: на смену скандинавской прохладе придет жара из Западной Европы.
Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха пишет NV.
Прохлада и дожди
В ближайшие два дня в Украине еще будет ощущаться прохлада, которую принес циклон из Скандинавии. Особенно свежими будут ночи — температура будет опускаться до +9…+15°C (на юге и юго-востоке до +14…+20°C).
Днем в большинстве областей столбики термометров будут показывать +20…+25°C, а в некоторых регионах центра, юга и Закарпатья — до +29°C. В Харьковской и Луганщине 12 августа возможны кратковременные дожди.
Возвращение жары
Уже со второй половины недели погоду в Украине определят мощный антициклон из Западной Европы. Он принесет сухую и жаркую погоду.
После 13 августа температура воздуха вырастет на 2-5 градусов. На юге страны ожидается до +34°C. Этот антициклон будет властвовать по меньшей мере до начала следующей недели.
Погода в Киеве
12 августа: ночью +12…+15°C, днем +22…+24°C.
13-14 августа: днем температура поднимется до +26°C.
15-16 августа: днем ожидается жара до +26…+28°C, а ночью будет около +15°C.
В течение всей недели в столице и области осадков не ожидается.
Напомним, во вторник, 12 августа, в Украине ожидается сухая солнечная погода. Воздух еще не успеет хорошо прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным.