Украина
247
2 мин

Лето задерживается: метеорологи предупредили об аномально холодном мае

В этом году май удивит низкими температурами, так что начало метеорологического лета придется отложить.

Ирина Игнатова
Погода в мае

Погода в мае теплом не порадует / © Associated Press

В мае погода в Украине будет холодной. Средняя месячная температура ожидается на уровне 12-15 градусов тепла, что на 1,5 градуса ниже многолетней нормы. В горных районах Карпат и Крыма показатели будут еще ниже — воздух прогреется до 9-12 градусов.

О том, какой будет погода в мае и ожидать ли дождей, говорится в прогнозе синоптиков "Укргидрометцентра".

Какой будет погода в мае 2026 года

По данным метеорологов, обычно майская температура колеблется в пределах 13-17 градусов тепла, однако в этом году месяц окажется ощутимо холоднее. Специалисты объясняют, что от майских температур зависит официальный старт летнего сезона в стране.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону ее повышения является климатическим показателем начала лета", — напомнили в "Укргидрометцентре".

Традиционно такой температурный переход фиксируют во второй декаде мая, а в горных районах — в конце месяца или начале июня.

Что касается дождей, то их количество в мае ожидается в пределах нормы (80-120%). На большей части страны выпадет от 35 до 76 миллиметров осадков.

В то же время традиционно более влажно будет в западных регионах: во Львовской, Ивано-Франковской областях, а также в горных районах Закарпатья и Буковины синоптики прогнозируют от 88 до 138 миллиметров дождя.

Напомним, в последние выходные апреля погода в Украине теплой не будет . Ненастье может разгуляться, а в некоторых регионах даже ожидаются мокрый снег, холодный ветер и осадки.

