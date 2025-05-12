Летом могут вернуться отключения электроэнергии: эксперт назвал причину

Летом возможны отключения электроэнергии / © ТСН.ua

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В июле-августе есть риск возвращения почасовых отключений света.

Об этом заявил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

Эксперт отметил, что пока жары нет, энергосистема держится.

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«Из девяти атомных блоков пять у нас находятся в работе, а четыре — в ремонте. Это достаточно много. Пока что нет такой жары. И вы помните, в прошлом году, когда была сильная жара в июне-июле, у нас были серьезные почасовые графики. Особенно они были большими в Киеве — по 8, по 12 часов», — сказал Омельченко.

Впрочем, эксперт добавил, что ситуация все же лучше, чем в прошлом году. Мол, разрушенные россиянами мощности удалось частично восстановить, и это дает надежду, что удастся пройти сезон без сильных ограничений.

Ранее мы писали о том, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии летом в вечерние часы.