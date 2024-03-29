Летом украинцев ждут отключения света: эксперт назвал критические месяцы

Летний пик потребления электроэнергии будет во второй половине июля и в августе.

Летом в Украине возможны отключения света и ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге в Media Center Ukraine.

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По его словам, украинцам следует быть готовы к тому, что определенные ограничения будут во второй половине июля и в августе, на которые приходится летний пик потребления электроэнергии.

“Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления. И одновременно та гидроэнергетика, которая может, работает на полную мощность – много воды, все достаточно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля и в августе”, – предупредил Александр Харченко.

Напомним, в ночь на 29 марта РФ массированно атаковала объекты энергетики. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В результате массированной атаки повреждена инфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

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