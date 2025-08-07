Летучие мыши напали на людей в Сумах: чем опасны укусы и что делать

Кажан / © Unsplash

В конце июля в Сумах летучие мыши укусили двух людей и те попали в больницу. Часто летучие мыши — бессимптомные переносчики вируса бешенства, который является смертельным для человека.

Об этом сообщил Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

В конце июля в Сумскую городскую больницу обратились двое пострадавших от укусов летучих мышей. Оба инцидента произошли, когда люди пытались выгнать животных из своих домов. Пострадавшим немедленно назначили антирабическое лечение (для предотвращения развития бешенства).

Чем опасны укусы летучих мышей?

Отмечается, что летучие мыши могут быть переносчиками вируса, который вызывает заболевание бешенством. Среди домашних животных обычно носителями этой инфекции являются собаки и кошки, а в дикой природе — волки, лисы, летучие мыши, ежи и т.д. Без надлежащей медицинской помощи и своевременного лечения риск умереть от бешенства достигает 100%.

Заразиться от больного бешенством животного можно через:

укус,

царапину,

микроповреждения кожи,

попадание зараженной слюны на слизистые оболочки или поврежденную кожу человека.

Инкубационный период бешенства у человека длится от семи дней до трех месяцев, а при определенных условиях и факторах — даже год и более. Это зависит от расположения и количества укусов, глубины раны, вида животного и его вирусной нагрузки.

Что делать, если летучая мышь залетела на балкон?

Сейчас продолжается сезон миграции летучих мышей — они ищут место для зимовки. Обычно летучие мыши не нападают на людей, если их не пугать или провоцировать. Укусить они могут для самозащиты от опасности.

«Если летучие мыши залетели к вам на балкон или в жилье, ведите себя спокойно, чтобы их не напугать. Перейдите в другое помещение и позвоните 112 или в службу спасения животных», — посоветовали в центре контроля и профилактики болезней.

Напомним, в конце июля из-за вспышки бешенства в Киевской области на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов были введены карантинные ограничения. Они будут действовать как минимум до 25 августа.