Летучие мыши оккупировали квартиру в Луцке (фото)

Спасатели осторожно выловили летучих мышей и отпустили их на улицу.
В Луцке спасатели освободили квартиру от засилья летучих мышей, которые облюбовали квартиру на 9 этаже.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области.
"Вечером 21 августа на линию 101 поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Соборности в Луцке жители обнаружили летучих мышей. В 22:08 к месту происшествия направили работников группы спасательных работ. Выяснилось, что в доме на девятом этаже находится около трех десятков летучих мышей", — сказано в сообщении.
В ГСЧС предполагают, что рукокрылые облюбовали квартиру, поскольку в доме несколько дней подряд никого не было, а окна были открыты.
Спасатели осторожно выловили летучих мышей, убедившись, что животные целые и невредимые, выпустили их на улицу. После этого жильцы квартиры вернулись в свое жилье.
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