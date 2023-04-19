Летучие мыши в парке под Киевом могут переносить бешенство: что делать в случае укуса

На Киевщине в городе Бровары летучая мышь покусала женщину. Животное напало на человека в зеленой зоне — местном парке "Победа". Специалисты советуют в таких случаях немедленно обращаться к медикам, ведь летучая мышь может болеть бешенством или быть разносчиком других опасных инфекций.

Об этом рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

"Летучие мыши относятся к животным первой группы, а именно тем, кто может разносить бешенство, как, например, лиса. Поэтому, если человек получил ранения от летучей мыши, необходимо обязательно сделать комплексную вакцинацию пострадавшего, а также всех домашних животных, которые находились в этом парке.Кроме этого должна проводиться обработка открытых территорий — лесов и других угодий.Но такую процедуру сейчас могут не выполнять из-за минной опасности — территория может быть заминирована, особенно на Киевщине.Отмечаю, если летучая мышь нападает на человека, она должна обязательно получить вакцину против бешенства", – отметил Олег Рубан.

В полиции Киевской области нам рассказали, что им известно только об одном случае нападения летучей мыши в Броварах.

"В парке "Победа" женщина гуляла с собакой. Пес заметил какое-то животное, как выяснилось позже — это была летучая мышь. Женщина подошла к летучей мыши, у которой было перебито крыло и он выглядел как-то странно. Она пыталась сама поднять животное, а та ее укусила. Женщина вызвала на место скорую помощь, медики ей помогли. Сейчас с ней все в порядке", – рассказали в полиции Киевской области.

В полиции призывают граждан быть осторожными во время прогулок, особенно когда гуляете с детьми.

"Во время прогулок с детьми будьте максимально осторожны. Если вы увидели какое-то животное, нуждающееся в помощи, то не стоит к нему близко подходить и брать его в руки. Лучше обратиться к ветеринарам, спасателям или в полицию. Мы всегда посоветуем, как действовать в таких ситуациях", – добавили в полиции Киевской области.

На ТСН.ua был рассказ о том, как в Кривом Роге во время омоложения дерева из ствола выпала спящая колония летучих мышей. Животных на морозе не оставили, всех забрали и временно разместили у себя работники парка.

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