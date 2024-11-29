"Летят не туда": путинская армия жалуется на боеприпасы, которые передала Северная Корея

Россияне также жалуются на плохое логистическое обеспечение.
Оккупанты жалуются на боеприпасы, которые передала Северная Корея. Проблемы возникают при применении снарядов.
Об этом рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
"У нас есть информация, что российские военнослужащие высказывают жалобы на сложности в применении поставляемых Северной Кореей боеприпасов. То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они не могут с ними хорошо обращаться", – сказал спикер.
По словам Назара Волошина, путинская армия также жалуется на отсутствие боеприпасов, продовольствия и воды.
"Особо остро эта проблема у них возникла с наступлением холодного времени года. Они жалуются даже на отсутствие теплых вещей", — добавил Волошин.
Напомним, на фоне наступательных операций в Курской области в течение 27 ноября войска РФ имеют продвижение.
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