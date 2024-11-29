"Летят не туда": путинская армия жалуется на боеприпасы, которые передала Северная Корея

Оккупанты жалуются на боеприпасы, которые передала Северная Корея. Проблемы возникают при применении снарядов.

Об этом рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"У нас есть информация, что российские военнослужащие высказывают жалобы на сложности в применении поставляемых Северной Кореей боеприпасов. То есть они летят не туда, куда нужно, и то, что они не могут с ними хорошо обращаться", – сказал спикер.

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По словам Назара Волошина, путинская армия также жалуется на отсутствие боеприпасов, продовольствия и воды.

"Особо остро эта проблема у них возникла с наступлением холодного времени года. Они жалуются даже на отсутствие теплых вещей", — добавил Волошин.

Напомним, на фоне наступательных операций в Курской области в течение 27 ноября войска РФ имеют продвижение.

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