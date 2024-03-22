Лейтенант получил повестку и стал "студентом в Польше": удалось ли ему убежать за границу

На суде мужчина объяснил, что не хотел мобилизовываться в ВСУ.

В Харькове мужчина получил повестку и во избежание мобилизации стал "студентом" в Польше. Для этого он купил поддельные документы в Сети.

Об этом говорится в приговоре Богодуховского районного суда Харьковской области.

По данным суда, мужчина в августе 2022 года в Интернете купил фальшивые документы о том, что он учится в Collegium Civitas г. Варшава.

Впоследствии мужчина получил такой пакет документов: справку о зачислении иностранца на обучение дневной формы; договор университет-студент № 44376/2021/2022р от 28.08.2021 Коллегиум Civitas; заявление об обработке персональных данных; подтверждение перевода-дубликат; справку об оплате за обучение на 2-м году дневной формы обучения 1 степени по специальности "Международные отношения" учебного 2022/2023 года.

Впоследствии мужчина заказал официальный перевод этих документов, чтобы выехать за границу. Поскольку у него было звание "младший лейтенант", он решил избежать мобилизации и сбежать из Украины.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "имеет военную специальность, прошел медкомиссию, получил заключение "годен". Отметил, что справка ему была нужна для того, чтобы выехать за границу, поскольку он не желал вступать в ряды ВСУ".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Закарпатье мужчина придумал нестандартную причину отказа от мобилизации.

Читайте также: