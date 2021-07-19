Лез через забор с топором: в Одесской области мужчина застрелил соседа

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.
В Одесской области мужчина застрелил своего односельчанина. Они между собой конфликтовали. Трагедия произошла в одном из сел Подольского района.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Прибыв на место, полицейские обнаружили под забором одного из дворов 32-летнего мужчину без признаков жизни с огнестрельным ранением грудной клетки.
Полицейские установили, что в него выстрелил из ружья владелец домовладения.
Мужчина объяснил, что они конфликтовали, и когда тот попытался перелезть к нему через забор с топором, он сделал из ружья предупредительный выстрел вверх, а затем выстрелил в сторону незваного гостя.
Продолжается следствие. Злоумышленник задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, в Одессе мужчина застрелил студента, потому что не понял, что он делает у его машины.