Лежал больше года: в Тернопольской области на тракторной бригаде обнаружили скелет мужчины

В Кременце в заброшенном здании местные жители обнаружили скелет человека, который пролежал там более полутора лет. Полиция установила, что тело принадлежит мужчине.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Скелет неизвестного находился на втором этаже. Помещение нежилое, поэтому люди сюда почти не заходили.

Скелет осмотрел судебно-медицинский эксперт. Специалист предполагает, что погибший лежал в здании не менее 18 месяцев.

"Это мужчина 45-60 лет. У тела правоохранители нашли сумку со средствами личной гигиены и одеждой. Никаких документов при нем не было", — отметили в ведомстве.

Причина смерти станет известна после проведения экспертизы. Устанавливают личность погибшего. Этот факт был внесен в ЕРДР согласно статье 115 УКУ.

Напомним, в канализационной сети на территории больницы святого Луки во Львове обнаружили тело электрика, работавшего в медицинском заведении.

А на Херсонщине осуществили эксгумацию тела мужчины, погибшего от пыток оккупантов в одном из застенков областного центра.