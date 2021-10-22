"Лежал на дороге": в Хмельницкой области авто насмерть переехало 17-летнего парня

"Лежал на дороге": в Хмельницкой области авто насмерть переехало 17-летнего парня

От полученных травм юноша скончался на месте аварии.

Сегодня, 22 октября, около 4:20 ч. утра на дороге "Слободка-Кульчиевецькая — Врублевцы" близ села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Автомобиль переехал 17-летнего парня.

Об этом сообщает пресс-служба Каменец-Подольского районного управления полиции.

"30-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21099, двигаясь в направлении г. Каменец-Подольский, совершил наезд на 17-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части", — говорится в сообщении.



В результате ДТП от полученных травм парень погиб на месте происшествия.



По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области ВАЗ сбил насмерть велосипедиста.

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