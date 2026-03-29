Лежал на дороге в луже крови: хозяин оленя Бориса рассказал новые детали о ДТП и состоянии животного

ДТП с оленем Борисом

В Ровенской области продолжается расследование ДТП, в результате которого серьезно пострадал олень по имени Борис.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Киев24» мастер леса Ричицкого лесничества и владелец животного Руслан Христюк.

Что известно о виновниках аварии с оленем и привлекут ли их к ответственности

Люди, сбившие оленя Бориса, ни разу не поинтересовались состоянием оленя и не предложили никакой помощи.

«Полиция открыла административное дело, дела уголовного здесь не усматривается», — рассказал хозяин оленя.

По словам Христюка, правоохранители открыли административное производство, ведь оснований для уголовного дела пока не видят. В то же время среди местных ходят слухи, что за рулем автомобиля мог находиться не владелица авто, а ее муж, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«Ходят разговоры, народ рассказывает, что там за рулем сидела не она, а был ее муж за рулем, который был под хмельком», — рассказал он.

Что известно о состоянии оленя Бориса после ДТП и обстоятельствах аварии

Состояние животного постепенно улучшается, однако предстоит сложное лечение. В настоящее время владелец консультируется с ветеринарами по проведению операции и последующей реабилитации.

Напомним, авария произошла 23 марта. По словам хозяина, автомобиль двигался на большой скорости без включенных фар. Он услышал резкое торможение, после чего последовал удар. Олененок нашли на дороге с тяжелыми травмами — он лежал в луже крови. Водитель покинула место происшествия.

Впоследствии полиция установила личность нарушительницы — ею оказалась 28-летняя жительница поселка Заречное, возле которого и живет олень. На нее уже составили три административных протокола.