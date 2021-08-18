Лежал на рельсах и не реагировал: в Ивано-Франковской области пассажирский поезд переехал мужчину

Лежал на рельсах и не реагировал: в Ивано-Франковской области пассажирский поезд переехал мужчину

От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии.

В Коломые Ивано-Франковской области пассажирский поезд "Белгород-Днестровский — Черновцы" переехал 70-летнего мужчину, который лежал на рельсах и не реагировал на сигналы.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, происшествие произошло в среду, 18 августа, в 9:22. Машинист пассажирского поезда заметил, что на рельсах лежит мужчина. Он сразу начал сигналить, однако тот не реагировал на предупреждения. Тогда 52-летний машинист, житель Черновцов, применил экстренное торможение, но остановить поезд вовремя не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии. Его лицо уже установили. Это — 70-летний житель Коломыи.

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Рассматривается и версия самоубийства.

Напомним, в Черновцах поезд сбил насмерть мужчину.

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