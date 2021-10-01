Лежал обессиленный под опавшими листьями: под Винницей пропавшего мужчину разыскали в самодельной землянке

Лежал обессиленный под опавшими листьями: под Винницей пропавшего мужчину разыскали в самодельной землянке

Мужчина пропал в начале октября, а нашли его только сейчас.

В Винницкой области нашли мужчину, который находился в розыске. Он поселился в самодельной землянке.

Об этом сообщает "Голос Винницы".

В Винницкой области разыскали пропавшего 10 сентября 48-летнего жителя Гайсинского района. Он был в самодельной землянке.

В полицию после его исчезновения обратилась жена мужчины и сообщила, что он ушел из дома и не вернулся, а также, что у него были проблемы со здоровьем.

Как сообщают в полиции, правоохранители прочесывали близлежащие к селу территории, лесной массив, проверяли заброшенные здания в окрестных населенных пунктах, водоемы.

Мужчину нашли в самодельной землянке с помощью кинолога со служебной собакой. Обессиленный он лежал под опавшими листьями.

Винничанина доставили в больницу. Медики диагностировали у него воспаление легких и переохлаждения тела.

Напомним, что 87-летняя жительница села Шубков Ровенской области, пошла по грибы и потерялась, удалось разыскать через двое суток после ее исчезновения. Женщина все это время была без пищи и воды, однако уверяет, что хорошо себя чувствует.

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