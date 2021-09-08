Лежал под окнами и умирал: в Днепре 17-летний подросток выпал с 7 этажа многоэтажки

Лежал под окнами и умирал: в Днепре 17-летний подросток выпал с 7 этажа многоэтажки

Медики пытались реанимировать пострадавшего, однако это не помогло.

В Днепре на жилом массиве Приднепровск из окна многоэтажки выпал 17-летний парень. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом пишет издание "Информатор".

Происшествие случилось рано утром 8 сентября на улице 20-летия Победы. Там из окна седьмого этажа выпал ребенок. В настоящее время неизвестно, было ли это самоубийство или несчастный случай.

Подросток упал на клумбу под домом, которая, в свою очередь, смягчила удар. На место впоследствии экстренно приехали медики, однако реанимационные мероприятия результатов не дали — пострадавший скончался.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Днепре малолетние дети жили в нечеловеческих условиях. В квартире копы обнаружили множество пустых бутылок из-под алкоголя, мусор и грязь.

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