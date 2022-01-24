Лежал в автомобиле со вскрытыми венами: в Одесской области нашли мертвым чиновника

Лежал в автомобиле со вскрытыми венами: в Одесской области нашли мертвым чиновника

О причинах инцидента неизвестно.

В Одесской области обнаружили мертвым чиновника, находившегося в машине с порезанными венами.

Об этом пишет местное издание "Думская" со ссылкой на источники полиции.

По данным издания, в районе села Нерубайское, недалеко от трассы Одесса – Киев, нашли автомобиль Volkswagen. В салоне, на водительском сиденье, находился мертвый мужчина, у которого были вскрыты вены. Рядом лежали окровавленные ножницы.

Как выяснилось, погибший – житель города Болград (Одесская область) Д. Кукол, 1980 года рождения. Мужчина был заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области – начальником отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.

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Напомним, в Египте во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки (2014-2016) Виктору Гвоздю. Мужчина скончался в больнице.

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