Лежал в крови: в Харьковской области на железнодорожной станции убили мужчину

На железнодорожной станции в городе Первомайский на Харьковщине произошло убийство. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Прохожие обратились в полицию и сообщили, что возле автобусной остановки на железнодорожной станции "Лихачово" лежит мужчина в крови. По адресу полицейские обнаружили тело 33-летнего жителя села Парижское Лозовского района. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователям информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области мужчина во время ограбления застрелил ребенка.

Новости Одессы: мужчина зарезал друга, потому что тот не вернул тарелку из-под студня

Читайте также: