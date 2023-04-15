Лежал в крови: в Харьковской области на железнодорожной станции убили мужчину

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
На железнодорожной станции в городе Первомайский на Харьковщине произошло убийство. Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Прохожие обратились в полицию и сообщили, что возле автобусной остановки на железнодорожной станции "Лихачово" лежит мужчина в крови. По адресу полицейские обнаружили тело 33-летнего жителя села Парижское Лозовского района. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователям информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области мужчина во время ограбления застрелил ребенка.
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