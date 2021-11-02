Лежал в неестественной позе: в Днепре обнаружили окровавленный труп мужчины

На его теле нашли колото-резаные раны.
В Днепре среди бела дня обнаружили окровавленный труп мужчины. Предварительно, на его шее нашли колотую рану.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось около 07:00 на улице Надежды Алексеенко. Там местные жители обнаружили тело мужчины, которое лежало в луже крови. Что стало причиной произошедшего, сейчас неизвестно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
В днепровских телеграмм-каналах пишут, что труп лежал в неестественной позе, а на теле были колото-резаные раны.
Читайте также:
- Тело 52-летней женщины нашли выброшенным в чемодан спустя всего четыре дня после ее свадьбы в Лайтклиффе, Западный Йоркшир.
- В Херсонской области двое мужчин жестоко убили бездомного.
- В Кропивницком 20-летний парень убил знакомого.