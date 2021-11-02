Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Лежал в неестественной позе: в Днепре обнаружили окровавленный труп мужчины

Лежал в неестественной позе: в Днепре обнаружили окровавленный труп мужчины

Информатор

На его теле нашли колото-резаные раны.

В Днепре среди бела дня обнаружили окровавленный труп мужчины. Предварительно, на его шее нашли колотую рану.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось около 07:00 на улице Надежды Алексеенко. Там местные жители обнаружили тело мужчины, которое лежало в луже крови. Что стало причиной произошедшего, сейчас неизвестно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

В днепровских телеграмм-каналах пишут, что труп лежал в неестественной позе, а на теле были колото-резаные раны.

Читайте также:

Новости Украины: в Николаеве задержали подозреваемого участника покушения на убийство бизнесмена

Новости Украины: в Николаеве задержали подозреваемого участника покушения на убийство бизнесмена
Следующая публикация