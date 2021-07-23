Лежала без сознания и уже не дышала: в Ужгороде прохожие спасли женщину, которой посреди улицы стало плохо

Лежала без сознания и уже не дышала: в Ужгороде прохожие спасли женщину, которой посреди улицы стало плохо

У женщины вероятно повысилось артериальное давление.

В Ужгороде прохожие спасли женщину, которой стало плохо посреди дороги. Ей дали лекарства и вызвали скорую.

Об этом в Facebook сообщил Роман Брилинский.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Гагарина и Русской. По словам мужчины, он ехал на мотоцикле и увидел, что возле светофора женщине стало плохо. Когда он подбежал к ней, то она уже лежала без сознания и не дышала.

"Повернул ее на правый бок, она тяжело, но начала сразу дышать и приходить в себя, поставил под голову какую-то тряпку, которая была рядом с ней. Через минут 5 подъехал экипаж патрульной полиции, вероятно проезжал мимо, я все еще держал ее на стороне, патрульные вызвали скорую. Если отпускал, она теряла сознание, дальше подъехала еще полиция спрашивали, это не я ее сбил (мотоцикл просто стоял рядом). Отвечал, что нет ", — сообщил Роман Брилинский.

Далее женщина начала что-то шептать. Тогда удалось узнать, что у больной в сумке есть лекарство. Патрульные дали ей их. Впоследствии прибежал сын больной и приехали медики. Женщину госпитализировали. Известно, что у женщины вероятно повысилось артериальное давление.

"Так вот к чему это все? Сразу пошли слухи, что мотоциклист сбил женщину, поэтому хочу попросить некоторых людей разобраться в ситуации, а после распространять какую-то информацию", — отметил мужчина.

Напомним, в Киеве патрульные схватили женщину, которая хотела спрыгнуть с балкона 12-го этажа.

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