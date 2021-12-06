Лежала без верхней одежды: в Тернополе во дворе нашли мертвой 22-летнюю девушку (фото)

В полиции открыли производство по статье 115 Уголовного кодекса.
В Тернополе по ул. Лозовецкой в понедельник, 6 декабря, нашли мертвой 22-летнюю девушку. Причины смерти неизвестны.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
Тело девушки обнаружили прохожие в 8:30 в одном из дворов Тернополя. На месте происшествия работали правоохранители, установившие личность погибшей. Это жительница Тернопольского района, 1999 года рождения. Как она попала в Тернополь, пока неизвестно. Причину смерти девушки установит экспертиза.
Как сообщает издание "20 минут" со ссылкой на местную жительницу, девушка лежала во дворе лицом к земле без верхней одежды. Местная утверждает, что раньше она покойной во дворе не видела.
В полиции открыли производство по статье 115 Уголовного кодекса.
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