Лежала на путях: в Одесской области электричка переехала женщину

Машинист применил экстренное торможение.
У станции "Аккарджа" произошла трагедия. На женщину, личность которой устанавливается, наехала электричка.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По словам машиниста, он заметил, что на путях лежит человек, применил экстренное торможение, но наезда избежать не смог.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.
Напомним, на железнодорожном переезде станции "Первенец" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись локомотив и грузовой автомобиль MAN.
А в порту города Южного на 50-летнего сборщика поездов, который переводил стрелки на путях, наехал тепловоз. От полученных травм мужчина погиб.
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