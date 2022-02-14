Лежала на путях: в Одесской области электричка переехала женщину

Лежала на путях: в Одесской области электричка переехала женщину

Машинист применил экстренное торможение.

У станции "Аккарджа" произошла трагедия. На женщину, личность которой устанавливается, наехала электричка.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По словам машиниста, он заметил, что на путях лежит человек, применил экстренное торможение, но наезда избежать не смог.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

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Напомним, на железнодорожном переезде станции "Первенец" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись локомотив и грузовой автомобиль MAN.

А в порту города Южного на 50-летнего сборщика поездов, который переводил стрелки на путях, наехал тепловоз. От полученных травм мужчина погиб.

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