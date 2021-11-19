"Лежала в крови, пока не пришел сын": в Харькове уволили продавщицу, которая не помогла упавшей в магазине женщине (видео)

Продавщица шокировала Сеть своим безразличием.

В Харькове получила продолжение история с продавщицей, которая шокировала Сеть своим безразличием. На ее глазах у прилавка упала пожилая женщина и разбила голову, а продавщица сделала вид, что ничего не произошло.

Об увольнении сотрудницы сообщили в Сети.

Видео инцидента в Сети опубликовала одна из работниц – Лиза. Она шокирована поведением коллеги. Та даже не подошла к пенсионерке, которая споткнулась при входе в помещение и, падая, ударилась о витрину с товаром, а в результате получила рану на голове и истекала кровью.

Пенсионерка ерзала по полу, пытаясь встать, но у нее не получалось. Тогда она достала из кармана телефон и позвонила сыну, чтобы тот пришел и его поднял. Пока пенсионерка лежала в крови, работница спокойно раскладывала колбасу.

"Продавщица не реагировала на человека, который лежал в крови, но ровно до того момента, пока не начали заходить другие покупатели. Увидев человека на полу в крови, они сразу же выходили. Это начало раздражать продавщицу и она позвала мужчину с улицы, чтобы помогла бабушке подняться. Пенсионерка попросилась побыть в магазине до прихода сына. Продавщица ей разрешила, но сказала, чтобы та развернулась лицом в угол, чтобы посетители не видели крови", — рассказывает Лиза.

Когда приехал сын и увидел лицо своей мамы, он сразу вызвал скорую — женщина сильно ударилась коленом и лицом о витрину и рассекла бровь и, возможно, получила сотрясение мозга.

"На мой вопрос, почему она не помогла женщине, продавщица ответила: "А чего ей помогать? Может она пьяная". Какая мораль всего этого: такие люди не должны работать с людьми, и вообще, люди, будьте добрее", — сказала Лиза.

Напомним, что в Сети опубликовали видео, на котором видно, как в проходе между стеной и прилавком мясного магазина упала женщина. Продавщица даже к ней не подошла, чтобы узнать, как она себя чувствует.

В Харькове продавщица не помогла упавшей на пол женщине

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