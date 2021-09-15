Лежала возле мусоропровода: в Днепре в подъезде многоэтажки нашли тело 18-летней студентки

На теле следов насильственной смерти не обнаружили.
В Днепре в подъезде жилого дома обнаружили тело 18-летней девушки.
Об этом пишет "Днепр оперативный".
Как стало известно, происшествие случилось 14 сентября на улице Паникахи. Там в одной из многоэтажек, между первым и вторым этажами, у мусоропровода, нашли тело девушки.
По данным издания, девушка сама зашла в подъезд и поднялась на площадку. Возможно, студентке стало плохо, что и могло привести к гибели. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.
Известно, что девушке только недавно исполнилось 18 лет. Она училась на первом курсе Университета таможенного дела и финансов. На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.
Напомним, что в Киеве мужчина под предлогом смерти изнасиловал 36-летнюю женщину в кабине лифта. За это преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.