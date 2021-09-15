Лежала возле мусоропровода: в Днепре в подъезде многоэтажки нашли тело 18-летней студентки

На теле следов насильственной смерти не обнаружили.

В Днепре в подъезде жилого дома обнаружили тело 18-летней девушки.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Как стало известно, происшествие случилось 14 сентября на улице Паникахи. Там в одной из многоэтажек, между первым и вторым этажами, у мусоропровода, нашли тело девушки.

По данным издания, девушка сама зашла в подъезд и поднялась на площадку. Возможно, студентке стало плохо, что и могло привести к гибели. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.

Известно, что девушке только недавно исполнилось 18 лет. Она училась на первом курсе Университета таможенного дела и финансов. На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в Киеве мужчина под предлогом смерти изнасиловал 36-летнюю женщину в кабине лифта. За это преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.

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