Лежали на улице: в Чернигове ночью убили полицейского, а другого тяжело ранили

Лежали на улице: в Чернигове ночью убили полицейского, а другого тяжело ранили

Полиция установила, что к убийству причастны четыре человека.

В Чернигове в микрорайоне Масаны в ночь на 2 октября убили одного полицейского, а другого тяжело ранили. Правоохранители в момент нападения были не в службе.

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Об этом сообщает "Общественное". Информацию также подтвердила пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк.

Двух правоохранителей, которые лежали без сознания на улице, нашли прохожие. Один полицейский был мертв, другого госпитализировали, он в реанимации. Потерпевший и погибший служили в одном подразделения и имели звание капитанов.

Полиция установила, что к убийству причастны четыре человека. Двух уже задержали, еще двух — ищут.

Напомним, в Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал любимого бывшей жены и похитил 9-летнюю дочь.

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