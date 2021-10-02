Лежали на улице: в Чернигове ночью убили полицейского, а другого тяжело ранили

Полиция установила, что к убийству причастны четыре человека.
В Чернигове в микрорайоне Масаны в ночь на 2 октября убили одного полицейского, а другого тяжело ранили. Правоохранители в момент нападения были не в службе.
Об этом сообщает "Общественное". Информацию также подтвердила пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк.
Двух правоохранителей, которые лежали без сознания на улице, нашли прохожие. Один полицейский был мертв, другого госпитализировали, он в реанимации. Потерпевший и погибший служили в одном подразделения и имели звание капитанов.
Полиция установила, что к убийству причастны четыре человека. Двух уже задержали, еще двух — ищут.
Напомним, в Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал любимого бывшей жены и похитил 9-летнюю дочь.