Лежали на земле и едва дышали: под Днепром патрульный спас школьниц, которым стало плохо после употребления наркотиков

Лежали на земле и едва дышали: под Днепром патрульный спас школьниц, которым стало плохо после употребления наркотиков

Девочек-подростков госпитализировали в больницу.

В Каменском Днепропетровской области патрульный спас двух школьниц, которые лежали на земле и едва дышали.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Никопольской. Патрульный, который был на выходном, шел с женой в детский сад за ребенком. По дороге он увидел двух девочек-подростков, которые лежали на земле без сознания.

"Полицейский бросился к ним и стал оказывать домедицинскую помощь. Однако одна из несовершеннолетних имела слабое дыхание — один вдох за 25 секунд. К тому же, зрачки детей не реагировали на свет. Не теряя времени инспектор вызвал скорую помощь и, увидев рядом мобильный телефон одной из девушек, позвонил их родителям", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Подростков впоследствии госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, девочкам стало плохо после употребления наркотических средств.

"Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение ваших детей, интересуйтесь их досугом и говорите о вреде и недопустимости употребления наркотиков", — акцентировали правоохранители.

Напомним, что в селе Паладь-Комаровцы под Ужгородом 34-летний отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу.

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