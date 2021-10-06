Лежали на земле и едва дышали: под Днепром патрульный спас школьниц, которым стало плохо после употребления наркотиков

Девочек-подростков госпитализировали в больницу.
В Каменском Днепропетровской области патрульный спас двух школьниц, которые лежали на земле и едва дышали.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Никопольской. Патрульный, который был на выходном, шел с женой в детский сад за ребенком. По дороге он увидел двух девочек-подростков, которые лежали на земле без сознания.
"Полицейский бросился к ним и стал оказывать домедицинскую помощь. Однако одна из несовершеннолетних имела слабое дыхание — один вдох за 25 секунд. К тому же, зрачки детей не реагировали на свет. Не теряя времени инспектор вызвал скорую помощь и, увидев рядом мобильный телефон одной из девушек, позвонил их родителям", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
Подростков впоследствии госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, девочкам стало плохо после употребления наркотических средств.
"Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение ваших детей, интересуйтесь их досугом и говорите о вреде и недопустимости употребления наркотиков", — акцентировали правоохранители.
Напомним, что в селе Паладь-Комаровцы под Ужгородом 34-летний отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу.
Читайте также:
- Имеет недвижимость за рубежом: кто такой председатель правления "Укрэксимбанка"
- Работает вместе с Мецгером с 2015 года: что известно о руководителе пресс-службы "Укрэксимбанка"
- НАПАДЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТОВ "СХЕМ": КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ ФИГУРАНТОВ СКАНДАЛА