Лежало на сиденье: в ДТП в Харьковской области погиб младенец

Лежало на сиденье: в ДТП в Харьковской области погиб младенец

Девочка получила травму головы и погибла на месте.

В Харьковской области на трассе М-03 вблизи села Волохов Яр произошло ДТП с участием трех машин. В результате погиб младенец, находившийся в одном из авто.

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Об этом сообщает "Суспільне".

По словам директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, сначала столкнулись два автомобиля Toyota и ГАЗель. За рулем Toyota находилась 34-летняя мама погибшей девочки. После столкновения один из автомобилей задел фуру MAN.

51-летний водитель ГАЗели получил ушиб грудной клетки, но от госпитализации отказался. У водителя Toyota – перелом костей носа и ушиб челюсти. Женщину транспортировали в больницу скорой помощи.

По предварительной информации, 6-месячная девочка лежала на заднем сиденье без автокресла или люльки. Она получила травму головы и скончалась на месте аварии.

Напомним, что в Киеве пьяный мужчина устроил ДТП на улице Металлистов. Он был за рулем KIA Sorento и столкнулся с двумя машинами.

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