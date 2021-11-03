Лежало возле помойки: медики рассказали о состоянии младенца, которого нашли в пакете в Тернопольской области

Лежало возле помойки: медики рассказали о состоянии младенца, которого нашли в пакете в Тернопольской области

Ребенок находится в реанимации.

У младенца, обнаруженного посреди улицы в поселке Толстое Тернопольской области, диагностировали пневмонию. Ею мальчик инфицировался при рождении.

Об этом сообщила заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Тернопольской областной детской больницы Людмила Лугова, пишет "Общественное".

По данным медика, ребенок сейчас находится в реанимации, его состояние стабильное.

"Продолжающийся дообследование ребенок находится в микроклимате кувеза, пока его не кормят, потому что есть пищевой стресс. Он получает всю суточную потребность через вены", — сообщила Людмила Лугова.

Директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус добавил, что ребенка, завернутого в пакет, нашли у помойки. Мальчик доношен.

В прокуратуре Тернопольской области открыли производство по ч. 2 ст. 135 УК Украины. Мать младенца разыскивают правоохранители.

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