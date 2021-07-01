Лежат на полу, голодают и не ходят в туалет: туристы из Днепра застряли в аэропорту Бодрума

Лежат на полу, голодают и не ходят в туалет: туристы из Днепра застряли в аэропорту Бодрума

По словам администрации аэропорта, в терминале якобы отключили электричество.

Туристы из Днепра на 14 часов застряли в аэропорту Бодрума. В терминале они сидели на полотенцах и транспортных лентах без еды, кондиционеров и возможности сходить в туалет.

Видео недовольные туристы публикуют в соцсетях.

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Так, на ролике видно, как в аэропорту Бодрума туристы сидят и лежат прямо на полу. Автор видео говорит, что в терминале находится около 300 человек. Сам же аэропорт якобы не работает, однако в него продолжают подвозить пассажиров.

Представители турагентства причину блокировки людей не объясняют.

"Представители буквально бегут от туристов. В состоянии лагеря беженцев людей 300 вынуждены сидеть на полу, на транспортных лентах, не имея доступа к санузла. Нам подвозят по 30—40 бутылок воды. Одна женщина потеряла сознание", — рассказал один из туристов.

Напомним, что рейсы задерживаются не только из Турции, но и в нее. В аэропорту "Борисполь" произошла задержка вылета в Анталию. По данным представителей авиакомпаний, рейсы перенесены из-за отсутствия разрешение со стороны Турции.

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