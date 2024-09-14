"Лежат сотни тысяч заявлений": украинцы массово отказываются от гражданства - нардеп

Народный избранник Николай Княжицкий заявил, что украинцы массово отказываются от украинского гражданства.

Об этом он сказал в эфире программы "Говорит великий Львов".

По его словам, сейчас "лежат сотни тысяч заявлений об отказе"

"Мы имеем катастрофу, потому что сначала мы совершали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги, сейчас наоборот якобы пытаемся предоставить и есть на это причина", — сказал он.

Княжицкий подчеркнул, что это "настоящая демографическая катастрофа".

"В Германии получаете серый паспорт. Есть люди, которые давно были за пределами Украины и имели по два паспорта. Они просто отказываются от украинских. У нас есть реальная демографическая катастрофа", — добавил он.

Добавим, что на границе документы украинцев будут проверять по-новому.

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