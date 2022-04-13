"Лежит тело у остановки, а сверху надпись "нех*и шастать": шокированный оккупант рассказал другу о войне

Российский военный поделился с другом впечатлениями от увиденного в Украине.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупанта, который въехал на территорию Украины и не может оправиться от шока. Захватчик поделился с другом впечатлениями от войны.

"Столько уже полегло, такие потери еб*нутые. Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колону", – говорит он во время телефонного разговора, перехваченного СБУ.

Оккупант рассказывает, что в Украине российскую армию никто не ждал и никто ее не звал.

"Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – ху*ло". Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – рассказывает оккупант.

Он признается, что не чувствует никакой высокой цели в своих действиях: "Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев", — говорит россиянин о своих товарищах по оружию.

"Мы ехали, лежит тело у остановки... Видно, что мертвый человек... а сверху надпись "нехай шастать"... я эту надпись вообще не забуду", — сказал российский солдат.

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