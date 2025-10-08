ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1739
Время на прочтение
1 мин

"Лежите, детки": очевидец снял на видео, как дети прятались от атаки "Шахедами"

В Сети появилось шокирующее видео от очевидца из Криворожского района, который снял ночную атаку российских «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака российскими дронами "Шахед"

Атака российскими дронами «Шахед» / © ТСН

Житель Криворожского района Днепропетровской области снял на видео российскую атаку в ночь на 8 октября. На кадрах слышны взрывы и видно маленьких детей, которые прячутся от ударов.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Свои Кривой Рог».

На видео российских ударов от жителя Криворожского района слышны полеты дронов, звуки взрывов и стрельбы, видны яркие огненные вспышки за окном и несколько детей, которые лежат на диване в доме, пережидая атаку.

«И еще один. И еще один. Просто в 30 метрах над домом. Все, лежите, детки. Лежите, лежите, лежите. Все хорошо. Да когда же вы закончите? Там уже же все, уже ничего нет», — говорит на ролике мужчина.

Напомним, в ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали дронами Криворожский район. Из-за вражеских ударов пострадали два человека (женщина и мужчина), которых госпитализировали. Атаки по Зеленодольской и Новопольской громадах также вызвали пожары и повреждения инфраструктуры.

Дата публикации
Количество просмотров
1739
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie