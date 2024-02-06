"Лезть в спальне – это гнилая российская традиция": Бигус о "новом уровне" слежки за журналистами

Бигус подчеркнул, что "лезть в спальне – это гнилая российская традиция". А в Украине так не принято и так никогда не поступали.

Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус проанализировал, кому выгоден скандал с прослушиванием его сотрудников и каковы его последствия.

Об этом Бигус рассказал в своем youtube канале.

Журналист назвал два варианта, почему так получилось.

Вариант 1

"Сотрудники ДЗНД (Департамент защиты национальной государственности) СБУ сами решили учудить. Но представить такую масштабную операцию несанкционированной – невозможно. Более того, невозможно представить ее неинспирированной извне. Потому что ДЗНД действительно наплевать, кто там что курит", – рассуждает Бигус.

Вариант 2

"Кто то пришел и приказал. Причем так, чтобы в дело "запрыгнул" сам начальник Департамента, десятки технаров и оперативников. И здесь просто минимум вариантов, кто же это такой влиятельный мог быть.

Можно еще назвать дополнительно два подварианта: приказали через руководство Службы или в обход, направление в Департамент. Я не сильно верю во второй", – отметил он.

Бигус возмутился, что стражам порядка хватает времени и вдохновения во время войны следить за журналистами.

Он напомнил, что цель ДЗНД – защищать государственный суверенитет. От охоты на сепаратистов до войны против кремлевских пропагандистов.

Мир уже заинтересовался состоянием свободы слова в Украине

"Все этими важными вещами Департамент действительно занимается. Проблема, что не только ими. А еще в Департаменте есть отдельное "Управление М" – медиа. Подразделение должно заботиться об информационной безопасности.

Печально, что "угрозой национальной государственности" были определены журналисты, которые занимаются преимущественно антикоррупционными исследованиями. Мы несем угрозу, но не национальной государственности, а тем, кто на нее посягает", – говорит журналист.

Бигус отметил, что уже дал по этому вопросу около десятка интервью для крупных медиа из Германии, Японии, США и т.д.

"У них был самый популярный вопрос: А то, что произошло, это уже возвращение в период диктатуры Януковича". И я должен говорить каждый раз, что "так не надо говорить, не надо нас так глубоко позорить". Послы "Большой семерки" проводят встречу по проблемам давления на СМИ в Украине, что само по себе – экстраординарно. И меня зовут на эту встречу. В демократиях так не поступают", — заметил журналист.

Переход к "русской традиции"

"В истории отношений власти и журналистики в Украине сложились неформальные правила. Они были плохими и с точки зрения демократического мира – недопустимы. Но они были. И заключались они в следующем. Власть руками спецслужб всегда пыталась влезть в редакционный процесс. Но в рабочий процесс. Нас прослушивали, стояли автомобили с слежкой. Это – недемократично, но я никогда из-за этого не переживал. Но власть не лезла в спальни", – рассказал он.

Бигус подчеркнул, что "лезть в спальне – это гнилая российская традиция". В Украине так не принято.

"У меня были периоды, которых я ожидал в подъезде удар кирпичом по голове. Но я не переживал о пути детей в школу. Потому что угрожать семье не принято. Это недопустимо. Это гнилая российская традиция. Это переход на принципиально новый уровень", – подытожил журналист.

Напомним, руководителя департамента СБУ уволили из-за слежки за работниками Bihus.Info.

По информации издания, к слежке за их работниками была привлечена Служба безопасности Украины, а именно 30 человек.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что после этого скандала главу СБУ Василия Малюка вызывают в Раду.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле и причастности к нему Службы безопасности Украины.