Льготная пенсия: кто имеет право выйти на заслуженный отдых на 15 лет раньше — Минсоцполитики

Право на льготные условия выхода на пенсию, касающиеся как пенсионного возраста, так и способа исчисления размера выплат имеют 2,3 млн из 10,5 млн украинцев.

Об этом сообщила первый заместитель министерства социальной политики Украины Дарья Марчак в подкасте "Хроники экономики".

По ее словам, расчеты министерства свидетельствуют, что в Украине 2,3 млн. из 10,5 млн. пенсионеров, то есть более 21%, – это те граждане, которые имеют право на льготную пенсию.

"Причем, как отмечает ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), у нас в среднем человек, имеющий право на льготную пенсию, выходит на пенсию на 15 лет раньше других пенсионеров", — рассказала Марчак.

Она добавила, что среди стран ОЭСР самая высокая доля льготных пенсий наблюдается в Польше. Однако там она составляет всего около 6%.

"Мы рассматривали ситуацию конкретного человека. Если бы он выходил на пенсию по общим правилам, то размер его пенсии составлял бы 5400 грн. Но то законодательство, которое дает ему право на пенсию, дает ему право получать выплаты фактически в 10 раз выше", – добавила она.

Напомним, в марте будет продолжаться повышение пенсий для более чем 10 млн украинцев на 8%. ТСН.ua сообщал, что в 2024 году произойдет индексация самых низких пенсий, до 2023 года такие индексации не производились.

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