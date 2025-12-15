ТСН в социальных сетях

Льготная транспортная карта "Киев Цифровой" — кто и как сможет получить бесплатный проезд

Новый сервис позволяет пользоваться общественным транспортом Киева бесплатно даже без «карты киевлянина».

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Смартфон

В приложении «Киев Цифровой» ввели новую льготную транспортную карту, которая позволяет ветеранам и пенсионерам пользоваться бесплатным проездом даже без наличия «карточки киевлянина».

О запуске нового сервиса сообщили в КГГА в Telegram.

Новая цифровая карта дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы для лиц, имеющих соответствующие льготы. Среди них — ветераны, пенсионеры и жители других городов, которые ранее не имели «карты киевлянина».

Чтобы получить льготную карту, пользователям необходимо:

1. Открыть раздел «Транспортная карта» → «Льготная карта» → «Получить карту» в приложении.

2. Подтвердить право на льготу, отправив цифровую копию своего удостоверения через приложение «Дія». После проверки карта автоматически появится в приложении.

Если удостоверение не отображается в «Дії», пользователям советуют обращаться в районное управление социальной защиты.

Для пользования льготной картой в транспорте нужно:

  • открыть карту в приложении и нажать «Создать QR-билет»;

  • поднести QR-код к валидатору и дождаться звукового сигнала и зеленого индикатора, подтверждающего успешную валидацию.

Важно: цифровая карта не заменяет удостоверение — во время контроля необходимо показать как QR-билет, так и бумажное удостоверение для подтверждения права на льготу.

Напомним, ранее мы писали о том, кто имеет право на льготный и бесплатный проезд поездами и электричками «Укрзализныци».

