Новая функция для пригородных поездок по Укрзализныце / © Associated Press

Студенты в Украине смогут покупать льготные билеты на пригородные поезда и Kyiv City Express прямо через мобильное приложение «Укрзализныци».

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Как отметили там, благодаря новым техническим интеграциям сервис стал быстрым и удобным.

Как купить льготный билет на поезд

«Укрзализныця» также предоставляет пошаговую инструкцию по быстрой покупке льготного билета для студентов.

Откройте мобильное приложение «Укрзализныци» на Android или iOS. Выберите раздел «Приміські» или «Kyiv City Express», укажите станции отправления и прибытия. Выберите «Студентський квиток» вместо полного тарифа. Введите серию и номер студенческого билета — это обязательно. Нажмите «Додати пільгу».

Оплатите — и билет автоматически подтянется с льготной скидкой.

«Обратите внимание, что скидка применяется при оплате, так что билет сразу отображает правильную сумму», — отмечают в «УЗ».

Где доступен сервис

По состоянию на апрель 2026 года сервис доступен для студентов в 19 регионах. Речь идет о Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, в Украине массово меняют курсирование электричек. Пассажиры должны знать, что изменения касаются поездов в Киев, а также к популярным курортам на западе Украины.

Также временные изменения в графике из-за плановых ремонтов коснутся пригородных рейсов в Харьковской, Полтавской, Сумской областях, где часть маршрутов будет курсировать по обновленному времени или будет временно ограничена до середины мая.