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Дата публикации
Категория
Украина
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Льготы на коммуналку: кому ПФУ дает 30 дней и как не потерять помощь

Украинцы, получающие от государства льготы на жилищно-коммунальные услуги или твердое или жидкое бытовое топливо, должны своевременно сообщать об изменении обстоятельств в своей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Льготы на коммуналку могут отменить

Льготы на коммуналку могут отменить

Украинцы, имеющие право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут неожиданно остаться без государственной поддержки.

Об этом напомнили в ПФУ.

По действующим нормам человек, имеющий право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг, обязан письменно уведомить орган Пенсионного фонда об изменении адреса в течение 30 дней. Требование прописано в Положении о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденном постановлением правительства №117.

После такого обращения новые сведения о месте регистрации или проживания вносятся в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Именно по этим данным в дальнейшем и начисляется скидка на коммунальные услуги.

Кто имеет право на льготы 2026 года

Основные категории получателей льгот в текущем году такие:

  • лица с инвалидностью в результате войны — 100% скидка в рамках нормативов

  • участники боевых действий — 75% скидки на коммунальные услуги

  • участники войны и члены семей погибших защитников — 50% скидки

  • многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи — 50% скидки

  • пенсионеры отдельных профессий в сельской местности — педагоги, медики, библиотекари, музейные работники — при определенных условиях освобождаются от оплаты коммуналки

Отдельный момент — денежный порог. Для всех категорий кроме защитников страны льгота предоставляется с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Предельный доход на одного человека составляет 4 660 гривен. Если он превышен, граждане могут обратиться за назначением субсидии.

Коммуналка в Украине 2026 — последние новости

За год коммунальные услуги в Украине в целом подорожали на 4,5%. Больше всего возросла стоимость водоснабжения — на 52,1%, а канализация подорожала на 48,8%. В то же время, тариф на электроэнергию за этот период не изменился.

Уменьшить расходы на коммунальные услуги можно благодаря рациональному использованию бытовой техники и изменению ежедневных привычек. Владельцам двухзонных счетчиков советуют переносить работу бойлера, стиральной и посудомоечной машины на ночные часы — с 23:00 до 07:00, когда электроэнергия дешевле.

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