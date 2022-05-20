Льготы на образование получают участники боевых действий и их дети

Какие льготы на обучение могут получить участники боевых действий и их дети, какие документы нужны
Министерство образования науки Украины рассказало, какие льготы на обучение могут получить участники боевых действий и их дети.
Среди тех, кто может получить льготы, - УБД и их дети, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в возрасте до 23 лет.
Льготы, которые могут получить эти категории:
- полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов,
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования,
- социальные стипендии,
- бесплатное обеспечение учебниками,
- бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях,
- бесплатное проживание в общежитии.
Документы для получения помощи
- удостоверение участника боевых действий,
- удостоверение личности с инвалидностью в результате войны,
- удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших до достижения ими 16-летнего возраста – справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, или опекуну),
- свидетельство о рождении ребенка,
- справка о взятии на учет внутри перемещенного лица,
- справка о регистрации места жительства.
Поддержку оказывает то учебное заведение, к которому причислили студента. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.
Читайте также:
Участники ЗНО 2022 должны зарегистрироваться и обязательно подтвердить свое участие: как это сделать
ВНО 2022 года — как будет проводиться в условиях военного положения (обновлено)