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Льготы на образование получают участники боевых действий и их дети

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Льготы на образование получают участники боевых действий и их дети

льготы на получение образования / Фото: flickr.com

Какие льготы на обучение могут получить участники боевых действий и их дети, какие документы нужны

Министерство образования науки Украины рассказало, какие льготы на обучение могут получить участники боевых действий и их дети.

Среди тех, кто может получить льготы, - УБД и их дети, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в возрасте до 23 лет.

Льготы, которые могут получить эти категории:

  • полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов,
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования,
  • социальные стипендии,
  • бесплатное обеспечение учебниками,
  • бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях,
  • бесплатное проживание в общежитии.

Документы для получения помощи

  • удостоверение участника боевых действий,
  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны,
  • удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших до достижения ими 16-летнего возраста – справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, или опекуну),
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • справка о взятии на учет внутри перемещенного лица,
  • справка о регистрации места жительства.

Поддержку оказывает то учебное заведение, к которому причислили студента. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.

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