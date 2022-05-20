Льготы на образование получают участники боевых действий и их дети

Льготы на образование получают участники боевых действий и их дети

Какие льготы на обучение могут получить участники боевых действий и их дети, какие документы нужны

Министерство образования науки Украины рассказало, какие льготы на обучение могут получить участники боевых действий и их дети.

Среди тех, кто может получить льготы, - УБД и их дети, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в возрасте до 23 лет.

Льготы, которые могут получить эти категории:

полная или частичная оплата обучения за счет государственного и местных бюджетов,

льготные долгосрочные кредиты для получения образования,

социальные стипендии,

бесплатное обеспечение учебниками,

бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях,

бесплатное проживание в общежитии.

Документы для получения помощи

удостоверение участника боевых действий,

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны,

удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших до достижения ими 16-летнего возраста – справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, или опекуну),

свидетельство о рождении ребенка,

справка о взятии на учет внутри перемещенного лица,

справка о регистрации места жительства.

Поддержку оказывает то учебное заведение, к которому причислили студента. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.

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