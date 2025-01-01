Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг: в ПФУ сообщили, кто имеет право на скидку 100%

Право на льготу зависит от дохода семьи льготника.
Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Подробности
В частности, речь идет о:
- педагогических работников;
- медицинских и фармацевтических работников;
- специалистов по защите растений;
- работников музеев, библиотек;
- работников государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
"В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу (приказ Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма от 13.09.2006 № 341/651/619/769, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.11.2006 под № 1193/13067)", — говорится в сообщении.
Она отмечается, что право на льготу зависит от дохода семьи льготника. году это 4 240,0 грн).
Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года.
На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.
Необходимые документы
Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (учреждения), где человек работал, сельским или поссоветом (в случае ликвидации заведения и т.п.) на основании записей в трудовой книжке.
Как обратиться
Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
- лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- почтой – в адрес органа Фонда;
- онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Действие".
Напомним, во время первой государственной регистрации легкового автомобиля на территории Украины физические и юридические лица должны уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
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