Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг: в ПФУ сообщили, кто имеет право на скидку 100%

Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Подробности

В частности, речь идет о:

педагогических работников;

медицинских и фармацевтических работников;

специалистов по защите растений;

работников музеев, библиотек;

работников государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

"В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу (приказ Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма от 13.09.2006 № 341/651/619/769, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.11.2006 под № 1193/13067)", — говорится в сообщении.

Она отмечается, что право на льготу зависит от дохода семьи льготника. году это 4 240,0 грн).

Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года.

На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

Необходимые документы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрации или администрацией учреждения (учреждения), где человек работал, сельским или поссоветом (в случае ликвидации заведения и т.п.) на основании записей в трудовой книжке.

Как обратиться

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой – в адрес органа Фонда;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Действие".

Напомним, во время первой государственной регистрации легкового автомобиля на территории Украины физические и юридические лица должны уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

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