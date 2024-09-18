Либанова представила стратегию для предотвращения депопуляции в Украине: что в ней предусмотрено

Директор Института демографии Элла Либанова презентовала стратегию демографического развития Украины и прогнозировала возможное сокращение населения. Она также объяснила, какие шаги могут помочь избежать этого сценария.

Об этом она рассказала в комментарии Эспрессо.

Она заявила о неизбежности депопуляции в Украине, однако представила стратегию демографического развития, направленную на решение этой проблемы. Основное внимание в стратегии уделено стимулированию рождаемости.

Элла Либанова подчеркнула, что стимулирование рождаемости предполагает создание условий для того, чтобы люди охотнее рожали больше детей, но это касается периода после войны. Она выразила восхищение теми, кто решается рожать в настоящее сложное время, но отметила, что сама не рискнула бы призвать кого-то делать этот шаг во время войны.

Директор Института считает, что одним из важных аспектов стратегии является уменьшение преждевременной смертности, включающее пропаганду здорового образа жизни, профилактику и улучшение доступа к медицине. Она также отметила необходимость развития миграционной политики, признав, что даже если все украинские мигранты вернутся, этого будет недостаточно из-за исчерпанного демографического потенциала. Стратегия подразумевает привлечение иностранных работников для покрытия дефицита рабочей силы, поскольку после войны ожидается экономический бум. Либанова подчеркнула, что улучшение качества жизни может привлечь людей не только из менее развитых стран, но и Европы.

Напомним, ранее Элла Либанова шокировала прогноз, как изменится численность населения в Украине после войны.

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