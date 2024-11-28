"Либо они, либо я": сотрудник ТЦК рассказал о мобилизации в Украине

Работа сотрудников ТЦК похожа на то, как иметь дело с загнанной в угол крысой.

Спустя почти три года полномасштабной войны, когда мобилизация в Украине испытывает большие трудности, сотрудникам ТЦК приходится идти на крайние меры, чтобы выполнить ежемесячную квоту по мобилизации.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на слова сотрудника ТЦК, который согласился на разговор с журналистами на условиях анонимности.

Каждое утро Артем (имя изменено – ред.) и его коллеги выходят на улицы и в публичные места, где можно встретить мужчин мобилизационного возраста. А затем начинается "сложная работа": обнаруженных военнообязанных мужчин сажают в фургоны и везут в ТЦК.

"Иногда это похоже на то, как иметь дело с загнанной в угол крысой. Они [военнообязанные – ред.] продолжают сопротивляться, даже находясь в машине, и всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям", — рассказал Артем журналистам.

Издание отмечает, что само выживание Украины сегодня зависит от того, сколько новобранцев сможет отправить в учебные центры команда Артема – и как быстро.

Артему 28 лет, у него есть жена и ребенок. Свою работу в ТЦК он скрывает и от семьи, и от друзей, так как в обществе изображают офицеров ТЦК как "жестоких и безжалостных похитителей", готовых идти на крайние меры.

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По словам Артема, каждое утро после инструктажа сотрудники ТЦК отправляются на блокпосты или патрулируют улицы. Они останавливают для проверки документов всех встречных мужчин.

"Некоторые группы перемещаются по городу на транспортных средствах в режиме постоянного поиска. У нас есть районы, где наши группы работают практически постоянно — в основном это транспортные узлы. Но иногда мы уходим оттуда, чтобы люди не привыкли избегать этих мест", – рассказал собеседник журналистов.

Артем добавил, что они вместе с сотрудниками полиции часто дежурят на входах на рынки, в парках, на пляжах, в кафе, а также возле предприятий, где работают мужчины. Он подтвердил, что руководство ставит им задания, сколько человек нужно найти и доставить в ТЦК.

"Из-за нехватки новобранцев мы уже не выбираем, кого останавливать. Теперь проверке подвергаются практически все мужчины", – отметил Артем.

Он вспоминает, что когда только начал работать в TЦК, не останавливал мужчин, которые казались "явно слабыми", но теперь приходится это делать. При этом даже те, у кого документы в порядке, есть отсрочка, бронь или заключение ВВК о непригодности к воинской службе, все равно испытывают страх перед ТЦК.

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А те, кто не имеет права на отсрочку, порой подделывают документы, чтобы избежать мобилизации. И одна из задач сотрудников ТЦК — обнаружить поддельные документы.

Артем рассказал, что после того, как мужчин, которые подлежат мобилизации, привозят в ТЦК, следующий шаг – прохождение военно-врачебной комиссии. А потом, если врачи признают их пригодными, мобилизованные отправляются прямиком в учебные центры, где их готовят к отправке на фронт.

"Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не возвращаются. Иногда нам приходится даже забирать у них телефоны в зависимости от ситуации", — сказал сотрудник ТЦК.

Артем работает в ТЦК уже полтора года и говорит, что согласился на эту работу, чтобы "быть частью системы". По его словам, сначала он испытывал сочувствие к тем, кого приходилось мобилизовывать против их воли, но теперь научился контролировать свои эмоции.

"Теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на TЦК, чем прятаться от него", — подытожил собеседник The Telegraph.

Напомним, в Полтавском областном ТЦК завили, что большинство их сотрудников, имеющих боевой опыт, были переведены в тыловые подразделения после того, как военно-врачебная комиссия установила им ограниченную пригодность. Эти изменения обусловили, что бывших защитников стали воспринимать негативно, превратив в объект общественной ненависти.

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